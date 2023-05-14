İzmir Konak ilçesinde oy oranları hakkında aramalar hız kazanmış durumda. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Milyonlarca vatandaş, hangi partiye ne kadar oy verildiğini merak ediyor. 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidildikten sonra il il seçim sonuçları ortaya çıkacak. İzmir Konak ilçesi oy oranlarına ilişkin detaylar için takvim.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
İZMİR KONAK SEÇİM SONUÇLARI 2023
İzmir Konak seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. Tüm sonuçları anbean sizlere aktaracağız.
OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?
Bu seçimde, cumhurbaşkanının yanı sıra yeni parlamento üyeleri de belirlenecek. Seçmenler, iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak.
Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.