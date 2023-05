ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023! 14 Mayıs 2023 Adana Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçim sonuçları ve oy oranları!

ADANA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2023 seçim sonuçları hızlı ve en doğru bilgiler ile takvim.com.tr'de olacak. 14 Mayıs Pazar günü an be an seçim sonucuna bu başlık altından ulaşabileceksiniz.

14 MAYIS ADANA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ