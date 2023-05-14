Müşahit görevleri hakkında araştırmalar hızlandı. Oy kullanma işlemlerini takip etmek üzere sandıklarda görev alacak müşahit yani gözlemciler kura ile belirlenmektedir. İşte tüm merak edilenler...
MÜŞAHİT KELİME ANLAMI NEDİR?
Müşahit TDK'ye göre gözlemci anlamına gelmektedir.
MÜŞAHİT NEDİR?
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.
Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.
Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.