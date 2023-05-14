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    • Haberler
    • 14.05.2023 16:02
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    • 14.05.2023 16:02
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    Müşahit görevleri neler? MÜŞAHİT HAKLARI ve GÖREVLERİ! Müşahit KELİME ANLAMI nedir, ne anlama gelir?

    Müşahit görevleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Müşahit hakları neler ve müşahit görevleri neler soruları yer alıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alan müşahitlerin hakları merak ediliyor. Peki, müşahit görevleri neler? Müşahit kelime anlamı nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Müşahit görevleri neler?

    Müşahit görevleri hakkında araştırmalar hızlandı. Oy kullanma işlemlerini takip etmek üzere sandıklarda görev alacak müşahit yani gözlemciler kura ile belirlenmektedir. İşte tüm merak edilenler...

    MÜŞAHİT KELİME ANLAMI NEDİR?

    Müşahit TDK'ye göre gözlemci anlamına gelmektedir.

    MÜŞAHİT NEDİR?

    14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi'nde sandıklarda güvenliği sağlamak içinse müşahitler görev alacak. Sandık güvenliğini sağlamak ve gerekli oy kullanma işlemlerini takip etmek için görev alacak müşahitlik için başvurular önümüzdeki günlerde alınacak.

    Müşahit (gözlemci) sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder, gerektiği yerlerde itiraz eder. Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler.

    Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir. Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

        SANDIK MÜŞAHİDİ PARA ALIR MI?

        Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

        NASIL MÜŞAHİT OLUNUR?

        Müşahitler, siyasi partilerin ve bağımsız adayların belirleyip İlçe Seçim Kurulu'na sundukları liste üzerinden kura ile belirlenirler. Kura sırasına göre, önce asıl ardından da yedek üyeler belirlenir.

        Parti üyesi olmayan vatandaşların müşahit olabilmeleri için bağımsız platformlar tarafından da faaliyetler yürütülmekle birlikte, gönüllü müşahitlerin seçim günü görev yapabilmeleri için bir siyasi parti onaylı "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olmaları gerekir.

        SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

        Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilileri tarafından yapılan açıklamada sandık başında duracak kişilerin 6 asil üyeden oluşacağı öğrenildi. Öte yandan her asil üyenin bir de yedek üyesi olacak. Sandık kurulu ise başkan, gözlemci ve müşahit görevlilerinden teşekkül edecek.

        SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ BELİRLENDİ

        Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.

        Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.

            İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek. Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.

            Sandığın konulacağı yer, ilçe seçim kurulunun denetiminde sandık kurulunca kararlaştırılacak. Sandığın konulacağı yerlerin belirlenmesinde, seçmenin oyunu kolaylıkla serbestçe ve gizli bir şekilde verebilmesi göz önünde bulundurulacak.
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            Haberler Haberler Müşahit görevleri neler? MÜŞAHİT HAKLARI ve GÖREVLERİ! Müşahit KELİME ANLAMI nedir, ne anlama gelir?
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