OY PUSULALARI tekrar mı basılacak? Seçim ertelenecek mi? SEÇİM TARİHİ ileri mi alınacak? YSK son dakika....

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle birçok detay hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçim ertelenecek mi sorusu yer aldı. Yurt dışı oylarının ülkeye gelmesiyle binlerce kişi İnce'ye verilen oyların ne olacağını merak ediyor. Peki, Seçim ertelenecek mi? Oy pusulaları tekrar mı basılacak? İşte detaylar...