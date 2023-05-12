OY PUSULALARI tekrar mı basılacak? Seçim ertelenecek mi? SEÇİM TARİHİ ileri mi alınacak? YSK son dakika....

Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesiyle birçok detay hakkında araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında seçim ertelenecek mi sorusu yer aldı. Yurt dışı oylarının ülkeye gelmesiyle binlerce kişi İnce'ye verilen oyların ne olacağını merak ediyor. Peki, Seçim ertelenecek mi? Oy pusulaları tekrar mı basılacak? İşte detaylar...
SEÇİM ERTELENECEK Mİ?
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle seçimin ertelenip ertelenmeyeceği merak edildi. Konuyla ilgili YSK'dan açıklama beklenirken Muharrem İnce'ye verilen yurt dışı oylarının geçersiz sayılması ve seçim tarihinin ertelenmemesi bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.