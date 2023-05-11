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    • Haberler
    • 11.05.2023 15:11
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    • 11.05.2023 15:16
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    Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekiliyor mu son dakika? Resmi açıklamalar...

    Muharrem İnce adaylıktan çekildiğini duyurdu. Bu gelişmelerin ardından bir iddia da Sinan Oğan için geldi. Sosyal medyada ileri sürülen haberlere göre, Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği konuşuluyor. Peki, resmi açıklama geldi mi? Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023? Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan adaylıktan çekiliyor mu son dakika? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023?

    Sinan Oğan hakkında aramalar hız kazandı. Muharrem İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki, Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023? Resmi açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...

    Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023?

    Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar gelirse haberimize eklenecektir.

    MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

    Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu.



    FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALEFET YAPACAĞIM DİYENLER KULLANIYOR

    Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "FETÖ'cüler yapıyor muhalefet yapacağım diyenler kullanıyor." dedi. Esip gürleyen CHP ve FETÖ ortaklığına sert sözler söyleyen İnce, kumpasa boyun eğdiğini açıklayarak, "Adaylıktan çekiliyorum." ifadelerini kullandı.



        İnce'nin açıklamalarından satır başları:

        "İlçe, il yönetimlerinde bulundum, 5 dönem milletvekilliği yaptım, Cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdum. 40 yılın üstünde mücadele ediyorum.

        Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim.

        Sahte dekontler, jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, fotoğraflar... İsrailli bir porno sitesinden alıyor, benim kelleyi koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Türkiye'de muhalif olacağım diye paylaşanlar var.

        45 gündür itibar suikastı yapıyorlar. Emniyet, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ'cülere ortak gibi yazıyorlar. Benim böyle görüntülerim olmuşsa, geçmişte yaşananlarda gizlice çekilmişti. Ama benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, iftira. Gerçek değil.

        Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık dekont. Nerede bu savcılar? Pazar 10 milyon lira havale yapıyorlar. Bu kadar itibar suikastı yapılırken, savcıların ortaya çıkmamasını anlayabilmiş değilim.

        Ben bu ülkede kamyoncu Şerif'in oğlu Muharrem İnce olarak yaşadım. Benden başka malvarlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurtdışında saldırıyor. Her gün bir iftira var.

        Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mutlaka o Meclis'te olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki DEVA'lı, Gelecek'li var. Bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak. Memleket Partisi mutlaka o Meclis'te olmalıdır. İstedikleri kadar montaj kaset yapsınlar Memleket Partisi'ne her evden bir oy istiyorum.

        Bu atılan iftiralara, Saray'a giden CHP'liden başlayarak 'Saray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum; bu sahte dekontlardan, görüntülerden çekindiğim yok. 45 gündür direniyorum.

        FETÖ-CHP KUMPASINA BOYUN EĞDİ
        Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın."
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