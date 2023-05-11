Sinan Oğan hakkında aramalar hız kazandı. Muharrem İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiaları ortaya atıldı. Peki, Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023? Resmi açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...
Sinan Oğan adaylıktan çekilecek mi 2023?
Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar gelirse haberimize eklenecektir.
MUHARREM İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ
Sahnede Deniz Baykal'a komplo kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi. CHP medyası da hem FETÖ kumpasından hem de Muharrem İnce'nin sağlık durumundan yüz bularak "Muharrem İnce çekiliyor mu?" algısını işledi. FETÖ'nün kumpası, CHP medyasının algısından sonra durumu izleyip umduğunu bulamayan 'Kaset Kemal' topa girdi. CHP yandaşı Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu, İnce'yi aradığını belirterek adeta tehditler savurdu.
FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALEFET YAPACAĞIM DİYENLER KULLANIYOR
Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu. İnce, "FETÖ'cüler yapıyor muhalefet yapacağım diyenler kullanıyor." dedi. Esip gürleyen CHP ve FETÖ ortaklığına sert sözler söyleyen İnce, kumpasa boyun eğdiğini açıklayarak, "Adaylıktan çekiliyorum." ifadelerini kullandı.