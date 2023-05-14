Ata ittifakı seçim sonuçları vatandaşların gündeminde yer alıyor. 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Seçim günü yaklaşırken hangi partinin, ne kadar oy aldığı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki Ata İttifakı oy oranları ne? Ata İttifakı kaç Milletvekili çıkardı? İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim sonuçları hakkında son dakika gelişmeler...
ATA İTTİFAKI OY ORANLARI NE?
Ata İttifakı seçim sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda tüm detaylar haberimizde yer alacaktır.
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SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.
18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları haberimizde anbean verilecek.