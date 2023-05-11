‘Eren Abluka’da 2 PKK’lı terörist imha edildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kaldı 83

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonlarının başarılı bir şekilde sona ermesiyle, PKK terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak, teröristlere amansız baskı sürdürmek, lojistik/ikmal kanallarını kesmek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz' operasyonunun başlatıldığını duyurdu.
579 PERSONEL KATILIYOR
2023 yılı İlkbahar-Yaz dönemi operasyonlarının ilki olan 'Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Diyarbakır-Lice Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç' operasyonunun, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emir komutasında, Diyarbakır ili Lice ilçesinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 4 tabur ve 58 timden toplam 579 personelin katılımıyla başlatıldığı aktarıldı.
2 TERÖRİST İMHA EDİLDİ!
J-İHA/J-SİHA destekli olarak icra edilen operasyonun ilk gününde, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularıyla teröristler arasında yaşanan çatışmada 2 terörist, 1 M-16 piyade tüfeği ve 1 AK-47 piyade tüfeği ile birlikte etkisiz hale getirilirken çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
9 BİN 222 OPERASYON
1 Ekim tarihine kadar devam etmesi planlanan 'Eren Huzur İlkbahar-Yaz' operasyonlarıyla, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 222 operasyon gerçekleştirilecek.