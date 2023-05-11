‘Eren Abluka’da 2 PKK’lı terörist imha edildi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kaldı 83

306 adet silah, 427 adet el bombası, 196 adet mayın/El Yapımı Patlayıcı (EYP), bin 691 kg patlayıcı madde, 141 bin 638 adet değişik çapta mühimmat, bin 160 adet tüp, 10 milyon kök kenevir, 1 milyon 800 bin kök skunk bitkisi, 19 ton esrar, 21 adet jeneratör, 70 adet dürbün, 18 adet güneş paneli ve 16 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.