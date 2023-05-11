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    • 11.05.2023 14:51
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    • 11.05.2023 14:52
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    Muharrem İnce hangi burç? Muharrem İnce doğum tarihi, hangi ayda doğdu? Muharrem İnce'nin burç özellikleri neler?

    Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla en sık aratılanlar arasında Muharrem İnce hangi burç sorusu yer aldı. Son dakika açıklamasıyla gündeme gelen İnce'nin doğum tarihi merak ediliyor. Peki Muharrem İnce hangi burç? Muharrem İnce'nin burç özellikleri neler?

    takvim.com.tr
    Muharrem İnce hangi burç?

    Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    MUHARREM İNCE HANGİ BURÇ?

    4 Mayıs 1964 doğumlu Muharrem İnce boğa burcudur.

    BOĞA BURCU ÖZELLİKLERİ NELER?

    İnatçı, bildiğini okuyan bir yapıya sahip olması, aşırı kıskanç olması, gözü doymayan bir kişiliğe sahip olması, keyiflerine aşırı düşkün olmaları, sadece kendilerini düşünmeleri, kimi zaman katı olması, yavaş hareket etmesi, kibirli olması, takıntılı ve müsrif olması vardır.

        BOĞA BURCU ERKEĞİ TEMEL ÖZELLİKLERİ

        Kızdıklarında sinirleri tavan yapabilir. Bu durumda güç ve anlayışsız olabilirler.

        Boğa burcu erkeği duygusal yapıdadır ve herkese karşı samimi davranmaya çalışırlar.
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