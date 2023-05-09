Son dakika: MSB duyurdu: Tahıl koridoru yeniden işler hale geldi

Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu" açıklanmıştı.

İSTANBUL'DA DÖRTLÜ GÖRÜŞME

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu yeni gelen gemilerin kaydını oluşturmayı ve incelemelerini gerçekleştirmeyi reddederek bir kez daha 'tahıl girişimini' bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, halihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" açıklamaları yer aldı.