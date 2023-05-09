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    • 09.05.2023 14:38
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    • 09.05.2023 15:02
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    Son dakika: MSB duyurdu: Tahıl koridoru yeniden işler hale geldi

    Son dakika haberi... Ukrayna, "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği gerekçesiyle, tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğunu açıklanmıştı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türkiye’nin girişimleri sonucu tahıl koridorunun yeniden işler hale geldiğini açıkladı.

    AJANSLAR
    Tahıl koridoru yeniden işler hale geldi

    Ukrayna'nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından "Rusya'nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz'deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durdurduğu" açıklanmıştı.

    İSTANBUL'DA DÖRTLÜ GÖRÜŞME
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu yeni gelen gemilerin kaydını oluşturmayı ve incelemelerini gerçekleştirmeyi reddederek bir kez daha 'tahıl girişimini' bilfiil durdurdu. Bu yaklaşım, halihazırdaki anlaşmanın şartlarıyla çelişiyor" açıklamaları yer aldı.

    Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının süresinin uzatılması için bakan yardımcıları seviyesinde yapılması gereken görüşme bu haftaya alınmıştı.

    RIA'ya konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, tahıl koridoru anlaşmasına yönelik dörtlü görüşmelerin İstanbul'da 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili son açıklamasında Birleşmiş Milletler'in çalışmalar yürüttüğünü ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkında anlaşma sağlamaya çalıştığını belirterek "Ancak Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil" demişti.

        YENİDEN İŞLER HALE GETİRİLDİ
        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşmiş Milletler'in de dahil olacağı teknik heyetler arası toplantının yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığını ifade ederek, "Bu toplantının ardından da önümüzdeki hafta bakan yardımcılarının toplantısı söz konusu olacak" demişti.

        MSB kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve "tahıl koridoru"nun yeniden işler hale getirildiğini bildirdi.
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