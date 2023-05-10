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    • 10.05.2023 09:30
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    • 10.05.2023 09:37
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 yıldır yürütülen kirli senaryolarla verdiği mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Seçimleri işaret ederek son dönemde benzer senaryolarının meydana geldiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan seçim paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
    Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik.

    İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar

    Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler.

    MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar.

    Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar.

    17-25 Aralık'ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal'in "montaj" olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler.

    15 Temmuz'da FETÖ'cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler.

    DEAŞ'ından PKK'sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar.

    Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı.

    Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık.

    Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik.

    Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.

    Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık.

    Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik.

    Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik.

    Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, "Anadolu İrfanına" güvendik.

    Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz.

    14 Mayıs'ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz.

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    Haberler Haberler Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim paylaşımı: Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz
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