Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Karşımda coşkun gibi akan bir Aydın görüyorum. Aydın isterse bu sandıkları bir başka patlatır. 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor.

İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi kucakladık. Tarihin en büyük buluşmasını yaptık.

Bu sene Ramazan ayını özellikle deprem bölgesindeki illerimize ayırdık. Gidemediğimiz illere inşallah teşekkür ziyareti yapacağız. Bunun için 14 Mayıs'tan zaferle çıkmamız gerekiyor. Önümüzde 4 gün kaldı. Pazar günü evlatlarımızın geleceği adına önemli karar vereceğiz.

Bu CHP LGBT'ci mi bu İYİ Parti LGBT'ci mi bu HDP LGBT'ci mi? Bu yavrucukları hiç saymıyorum. Belediye başkanları bunların en büyük finansörü. LGBT AK Parti'ye MHP'ye girebilir mi Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz.

Tercihimizi ya bölücülerden yana ya da aile kurumuna sahip çıkanlardan yana kullanacağız. Ya ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz a da Londra tefecilerinin ülkemize çökmesine müsaade edeceğiz. Oyumuzu ya eser ve hizmet siyasetinden yana ya da yıkım siyasetinden yana kullanacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Torununu SGK'ya kaydediyor. Bunlar hırsız, bunlardan bu ülkeye fayda olur mu?

2023'e kadar IMF'ye borçlarımızı ödedik artık IMF'yle işimiz kalmadı.

Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacağını söylüyor, tefecilerden size yar olmaz.

Bu gün itibariyle yaşadığınız ülkelerde kurulan sandıklar kapanıyor. Hamdolsun rekor bir katılım oldu.

Ayrıntılar geliyor...