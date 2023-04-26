Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "Dörtlü Toplantı" açıklaması: "Amaç bir an önce terör belasından kurtulmak"

Akar toplantının ardından başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukova Havalimanı'nda, toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dörtlü toplantıda çeşitli konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade eden Akar, "Muhataplarımızın görüş ve değerlendirmelerini dinledik, kendi görüş ve değerlendirmelerimizi ayrıntılı şekilde aktarma fırsatı bulduk. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye'nin egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne saygılı olduğumuzu, bizim Suriye'de bulunmamızın tek nedeninin orada bulunan terör örgütü PKK/YPG/PYD ve DEAŞ başta olmak üzere teröristlerle mücadele etmek olduğunu, teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğimizi, bunun sadece bizim için değil Suriye'nin bütünlüğü için de önemli olduğunu vurguladık." diye konuştu.