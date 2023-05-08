Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Londra tepkisi: Ekonomiyi IMF'ye teslim etmeyeceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kırklareli bugün bir başka. Biz Kırklareli'ni çok seviyoruz. Kırklarelili kardeşlerim başımızın tacı, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz Kırklareli'ni hasretle selamlıyorum. Kırklareli'ni gerçekten çok özlemişim. Bugün bizi bağrınıza bastınız, bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

"AYIRIMCILIK YAPANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktıkları sürece dergi kapaklarından milletimi tehdit edenler bize sökmez. Bunlara ülkemizi vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin üstesinden biz böyle geldik. Nice saldırıyı nice ihaneti işte böyle savuşturduk. 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi Alevi Sünni, Türk Kürt Roman diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Buradan çocukluğumu beraber geçirdiğim Roman kardeşlerimi selamlıyorum.