Şirketler peş peşe duyurdu! %109 temettü ödemesi! 9,10 Mayıs 2023 TEMETTÜ TAKVİMİ | DOHOL, MAVI, MACKO, ULUUN,LIDER...

Mayıs ayı temettü ödeme takvimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Şirketler tarafından yapılan duyurular sonrası halka arz olacak şirketler ve temettü ödeme tarihleri merak ediliyor. İşte Mayıs 2023 temettü takvimi...
ULUSOY UN (ULUUN) 2023 TEMETTÜ AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''19.04.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan 2022 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve Şirket'imiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde dağıtılması işlemlerine 08.05.2023 tarihinden itibaren başlanacaktır.'' açıklamalarında bulunuldu.
BIZIM 2023 TEMETTÜ KAP AÇIKLAMASI
Şirketin KAP üzerinden gerçekleştirdiği temettü (kar payı) açıklamasında; ''Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04/05/2023 tarihinde, "Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimiz ve ortaklarımızın, uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, 2022 yılına ilişkin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda dağıtılabilir net karın brüt 42.103.941 TL'sinin dönem karından, 7.896.509 TL'sinin olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam brüt 50.000.000 TL nakden kar payı dağıtılması, kalan bakiyenin de olağanüstü yedekler/geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun, pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.'' açıklamalarında bulunuldu.