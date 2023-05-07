CANLI MİTİNG İZLE! A Haber, ATV YOUTUBE 7 Mayıs 2023 Erdoğan mitingi canlı yayın izle! Ak Parti İstanbul YÜZYILINa mitingi canlı izle

ERDOĞAN İSTANBUL AK PARTİ MİTİNGİ CANLI YAYIN İZLE | İstanbul Mitingi için nefesler tutuldu. Saat 16'da başlayacak AK Parti Büyük İstanbul Mitingi canlı yayınla ATV, AHABER, TRT 1 ekranlarında olacak. 14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı yayın linki bu noktada gündemde sıkça araştırılıyor. İşte CANLI MİTİNG İZLE! A Haber, ATV YOUTUBE 7 Mayıs 2023 Erdoğan mitingi canlı yayın izle! Ak Parti İstanbul mitingi canlı izle TRT 1.
7 MAYIS 2023 ERDOĞAN MİTİNGİ CANLI NASIL İZLENİR?
AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi 7 Mayıs 2023 bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Miting A HABER, ATV, TRT 1 ve diğer bir çok kanaldan canlı yayınlanacak. Yayın aynı zamanda AK Parti Youtube hesabından da izlenebilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?
AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.