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    • Haberler
    • 07.05.2023 15:31
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    • 07.05.2023 15:47
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    CANLI MİTİNG İZLE! A Haber, ATV YOUTUBE 7 Mayıs 2023 Erdoğan mitingi canlı yayın izle! Ak Parti İstanbul YÜZYILINa mitingi canlı izle

    AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi canlı yayınla bu adreste! A Haber, TV ekranlarından canlı yayınlanacak büyük İstanbul Mitingine 1 milyondan fazla vatandaşın katılım sağlaması bekleniyor. Mitinge gidemeyenler internet arama motorlarında canlı yayın ekranını araştırıyor. Peki 7 Mayıs 2023 Erdoğan mitingi canlı yayın nasıl, nereden izlenir? İşte CANLI MİTİNG İZLE! A Haber, ATV, TRT 1 YOUTUBE 7 Mayıs 2023 Erdoğan Yüzyılın mitingi canlı yayın izle! Ak Parti İstanbul mitingi canlı izleme linki.

    CANLI MİTİNG İZLE!

    ERDOĞAN İSTANBUL AK PARTİ MİTİNGİ CANLI YAYIN İZLE | İstanbul Mitingi için nefesler tutuldu. Saat 16'da başlayacak AK Parti Büyük İstanbul Mitingi canlı yayınla ATV, AHABER, TRT 1 ekranlarında olacak. 14 Mayıs seçimleri öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak. AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi canlı yayın linki bu noktada gündemde sıkça araştırılıyor. İşte CANLI MİTİNG İZLE! A Haber, ATV YOUTUBE 7 Mayıs 2023 Erdoğan mitingi canlı yayın izle! Ak Parti İstanbul mitingi canlı izle TRT 1.

    7 MAYIS 2023 ERDOĞAN MİTİNGİ CANLI NASIL İZLENİR?

    AK Parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Mitingi 7 Mayıs 2023 bugün saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak. Miting A HABER, ATV, TRT 1 ve diğer bir çok kanaldan canlı yayınlanacak. Yayın aynı zamanda AK Parti Youtube hesabından da izlenebilecek.

    AHaber CANLI YAYIN

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL MİTİNGİ NEREDE?

    AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek ''Yüzyılın Mitingi", 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

        Yapılan açıklamada mitinge tarihi katılımın beklendiği kaydedildi. Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı milyonlarca kişiye ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

        AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın miting hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiği aktarılan açıklamada, halkın davet edilmesinden miting alanının süslenmesine, ulaşım hizmetinden ikramlara kadar her detay için titizlikle çalışıldığı bildirildi.

        ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ MİTİNG ALANINA NASIL GİDİLİR?

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden geçen İETT otobüs hatları;

        72T Yeşilköy - Taksim

        94Y Yeşilpınar - Bakırköy

        98H Metrokent - Bakırköy

        98S K.S.S Hastanesi – Bakırköy

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın Marmaray istasyonu;

        Marmaray (Ataköy-Pendik), Marmaray (Halkalı-Gebze)

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın metro durağı; M1A.

        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne en yakın minibüs hattı

        A-04 ve A-31 Minibüsleri

        ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE METRO VE METROBÜS İLE NASIL GİDİLİR?

        Atatürk Havaalanı'na trafiğin yoğun olduğu saatlerde ulaşabilmek için Yenikapı-Atatürk Havaalanı Metrosu'nu kullanmak en mantıklı seçenektir.

        Yenikapı'dan başlayıp Atatürk Havaalanı'nın içine kadar giden bu metroya Yenikapı'dan binmek yerine Zincirlikuyu-Avcılar Metrobüs hattını kullanıp, Ataköy Şirinevler metrobüs durağında inerek geçiş yapmak da efektif bir yöntemdir. Aynı şekilde metrobüs Yenibosna durağı da metrobüsten metroya yaya olarak geçiş yapmak için kullanılabilir.

        Atatürk Havalimanı'na Marmaray ile gitmek de oldukça zaman kazandıran bir yöntemdir. Sirkeci civarındaysanız Marmaray hattının Sirkeci durağından binip Yenikapı'ya kadar giderek, buradan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'na geçiş yapabilir, Atatürk Havalimanı'na ulaşabilirsiniz.
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        Haberler Haberler CANLI MİTİNG İZLE! A Haber, ATV YOUTUBE 7 Mayıs 2023 Erdoğan mitingi canlı yayın izle! Ak Parti İstanbul YÜZYILINa mitingi canlı izle
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