Giresunspor - Fenerbahçe MAÇ SONUCU! Giresunspor - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaşacağı maç öncesi ezeli rakibiyle puanları eşitleme fırsatını tepti.
1-1 sona eren maçta Fenerbahçe'nin golü Batshuayi'den gelirken Giresunspor Bajic ile skoru belirledi.
BATSHUAYI 3 AY SONRA!
Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydeden Batshuayi, 3 ay sonra ağları sarsmış oldu. Yıldız golcü uzun süreli sakatlığının ardından sahalara golle döndü.
DEMEÇ SAVAŞLARI!
Süper Lig'de şampiyonluk haftaları oynanırken, kulüplerin açıklamaları da ardı ardına gelmeye başladı.
Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı öncesi hakemlerle ilgili paylaşıma Galatasaray'dan sert bir yanıt geldi.