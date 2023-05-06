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    • Haberler
    • 06.05.2023 13:53
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    • 06.05.2023 13:53
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    HDPKK'lı Celadet Gaydalı'dan vatandaşa hakaret! Kendilerine oy vermeyen seçmene "ahmak" dedi

    Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Seçime günler kala partiler 81 ilde seçmenlerle buluşuyor. Bitlis'te PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin gerçekleştirdiği mitingde skandal olay yaşandı. HDP'li milletvekili adayı Celadet Gaydalı kendilerine oy vermen seçmeyene "ahmak" diyerek hakaret etti. Gaydalı, sözleri büyük tepkiyle karşılandı.

    takvim.com.tr
    HDPKK’lı Celadet Gaydalı’dan vatandaşa hakaret!

    14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kala; partiler çok sayıda ilde miting düzenleyerek seçmenin kararını değiştirmek için çaba gösteriyor. HDP'nin Bitlis'te gerçekleştirdiği mitingde, rezalet bir açıklama tepki topladı.

    "AHMAK ORANIMIZ AZALIYOR"
    HDPKK'lı milletvekili adayı Celadet Gaydalı vatandaşa "Ahmak" diyerek hakaret etti. Konuşmasında Bitlislileri aşağılayan Gaydalı, kendilerine oy vermeyenler için; "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerini kullandı. Gaydalı bu sözlerinin ardından PKK'nın siyasi temsilcisi partisi için seçmenlerden oy istedi.

    SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
    Gaydalı'nın bu sözleri Bitlisliler başta olmak üzere vatandaşlardan büyük tepki çekti.

    Vatandaşlar Gaydalı'nın "ahmak" sözleriyle ilgili olarak, "Ahmak dediğin halk seni de, desteklediğiniz adayı da, sözcülüğünü yaptığınız LGBT sapıklarınızla birlikte sandığa gömecek" yorumunda bulundu.

        GERGERLİOĞLU KOVULMUŞTU
        Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretinde bulunan HDPKK adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, mahalleliden "Sırtını PKK'ya dayayanlar, arkanızda kim var açıklayın" sözleriyle tepki görünce "Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar" sloganlarıyla polis karakoluna sığınmıştı.

        Grup uzun süre karakolun önünde beklerken, olay yerine takviye kuvvetlerin çağrılmasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

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        PKK’dan sonra sıra FETÖ’cüleri aklamaya geldi!
        Haberler Haberler HDPKK'lı Celadet Gaydalı'dan vatandaşa hakaret! Kendilerine oy vermeyen seçmene "ahmak" dedi
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