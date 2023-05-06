HDPKK'lı Celadet Gaydalı'dan vatandaşa hakaret! Kendilerine oy vermeyen seçmene "ahmak" dedi

14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa bir süre kala; partiler çok sayıda ilde miting düzenleyerek seçmenin kararını değiştirmek için çaba gösteriyor. HDP'nin Bitlis'te gerçekleştirdiği mitingde, rezalet bir açıklama tepki topladı.

"AHMAK ORANIMIZ AZALIYOR"

HDPKK'lı milletvekili adayı Celadet Gaydalı vatandaşa "Ahmak" diyerek hakaret etti. Konuşmasında Bitlislileri aşağılayan Gaydalı, kendilerine oy vermeyenler için; "Allah'a şükür Bitlis'te ahmak oranımız her geçen gün daha azalıyor." ifadelerini kullandı. Gaydalı bu sözlerinin ardından PKK'nın siyasi temsilcisi partisi için seçmenlerden oy istedi.