Hıdırellez tarihi 2023 | HIDIRELLEZ gül ağacı ritüelleri neler? Hıdırellez'de ne yapılır, ne zaman dilek dilenir?

Hıdırellez tarihi hakkında araştırmalar hızlandı. Hıdırellez, tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini, dertlerden kurtulunmasını ve Hızır ile İlyas peygamberlerin buluşmasını sembolize eder. "Baharın habercisi" kabul edilen bu gün için hazırlıklar başladı. Peki, Hıdırellez'de neler yapılır? Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez gül ağacı ritüelleri...
2023 HIDIRELLEZ NE ZAMAN?
Hıdırellez her yıl 5-6 Mayıs'ta geleneksel bir bayram olarak kutlanıyor. Bu yıl ise Hıdırellez Cuma ve Cumartesi günlerine denk gelmektedir.
HIDIRELLEZ NEDİR?
Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.