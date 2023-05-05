BUGÜN AY TUTULMASI SAAT KAÇTA? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması CANLI İZLE YOUTUBE! Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Peki Bugün ay tutulması mı var? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması CANLI İZLE YOUTUBE! Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
BUGÜN AY TUTULMASI SAAT KAÇTA, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
2023 yılında Ay tutulması 5 Mayıs saat 18.14'te başlayacak ve 22.32'de bitecek. Bu yıl tutulma kısmi olarak Türkiye'den görülebilecek. Tutulma canlı olarak yayımlandığı taktirde linke haberimizde yer verilecektir.
NELER OLACAK?
Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak. Ay tutulması Türkiye'den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek.
AY TUTULMASINDA DEPREM OLUR MU?
Ay'ın konumu, uzaklığı, evresi veya Güneş/Ay tutulmaları ile depremler arasında da hiçbir ilişki bulunmamaktadır.