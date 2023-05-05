BUGÜN AY TUTULMASI SAAT KAÇTA? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması CANLI İZLE YOUTUBE! Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür. Peki Bugün ay tutulması mı var? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması CANLI İZLE YOUTUBE! Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?