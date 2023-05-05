102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Sınav değerlendirmesinde adayların doğru cevapları ile netlerini inceleyecek olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" sitesinden ilan edecek. Peki, 102. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Soru ve cevap anahtarı belli oldu mu? İşte detaylar!