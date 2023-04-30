30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta hangi yolların kapalı olduğuna dair bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri çerçevesinde Pazartesi günü 06.00'dan itibaren Maltepe ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. Kapatılacak Yollar: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) ,(Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü İle Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan Kısım) ve bu Caddeye çıkan tüm sokaklar Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi - Zambak Sokak - Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu Asmalı Mescit Caddesi - Meşrutiyet Caddesi - Hamalbaşı Caddesi - Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi - Ensiz Sokak İnönü Caddesi - Mete Caddesi (Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarafından Değerlendirilerek Trafiğe Açılabilecektir.) Alternatif Yollar: D-100 Karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi" ifadelerine yer verildi.