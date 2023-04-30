30 Nisan trafiğe kapalı yollar hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Peki, 30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar neler? İşte detaylar...
İSTANBUL YARI MARATON KOŞUSU HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?
N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.
İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası Fatih İlçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Buradan başlayan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nden devam edecek.
Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından "U" dönüşü yaparak geri dönecek. Koşucular, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya kadar devam edecek ve yarış başladığı noktada son bulacak.