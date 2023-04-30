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    • 30.04.2023 10:56
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    • 30.04.2023 10:56
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    30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

    İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı. Yola çıkacak vatandaşlar hangi yolların kapatıldığını ve alternatif güzergahları araştırmaya başladı. Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak. Peki, 30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...

    30 Nisan trafiğe kapalı yollar hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Peki, 30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar neler? İşte detaylar...

    İSTANBUL YARI MARATON KOŞUSU HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI?

    N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak. Organizasyon için Fatih ve Beyoğlu'ndaki birçok cadde ve mahallede yollar saat 05.00'ten itibaren araç trafiğine kapalı olacak. Parkur üzerindeki yollar, saat 13.30'da araç trafiğine açılacak.

    İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası Fatih İlçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Buradan başlayan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nden devam edecek.

    Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından "U" dönüşü yaparak geri dönecek. Koşucular, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya kadar devam edecek ve yarış başladığı noktada son bulacak.

        T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri saat 07.00'den Maraton bitimine kadar Bağcılar ile Sirkeci istasyonları arasında yapılacaktır.

        1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR KAPALI?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1 Mayıs'ta hangi yolların kapalı olduğuna dair bilgilendirme yaptı.

        Yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili olarak trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri çerçevesinde Pazartesi günü 06.00'dan itibaren Maltepe ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir. Kapatılacak Yollar: Turgut Özal Bulvarı (Maltepe - Kartal Sahil Yolu) ,(Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi Önü İle Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı Arasında Kalan Kısım) ve bu Caddeye çıkan tüm sokaklar Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak - Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi - Zambak Sokak - Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu Asmalı Mescit Caddesi - Meşrutiyet Caddesi - Hamalbaşı Caddesi - Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi - Ensiz Sokak İnönü Caddesi - Mete Caddesi (Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tarafından Değerlendirilerek Trafiğe Açılabilecektir.) Alternatif Yollar: D-100 Karayolu, Maltepe Bağdat Caddesi, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu, Kemeraltı Caddesi" ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Haberler 30 Nisan İstanbul trafiğe kapalı yollar hangileri? İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatıldı, ne zaman açılacak? Alternatif güzergahlar...
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