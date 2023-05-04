Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi! Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma: İçine sinmiyor

Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışan Dündar'ın, "Bunlar Kemal Bey'in kendisinin belirlediği adaylar değil ki, CHP'nin adayları değil ki. Sonuçta bir ittifak. Belki Kemal Bey'in de içine sinmiyor bu isimler. Belki değil bence büyük olasılıkla sinmiyor." ifadelerini kullanarak listeleri savunması dikkat çekti.

"MİLLETVEKİLİ OLAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti.

Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'e "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" sözleriyle tepki göstermişti.