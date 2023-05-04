Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 04.05.2023 07:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2023 07:59
    ABONE OL

    Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi! Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma: İçine sinmiyor

    Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında CHP'nin milletvekili aday listesini sert sözlerle eleştirdi. Programın moderatörleri arasında yer alan Sözcü yazarı Uğur Dündar araya girerek ilginç bir savunmada bulundu. Dündar, "Bunlar Kemal Bey’in kendisinin belirlediği adaylar değil ki, CHP’nin adayları değil ki. Sonuçta bir ittifak. Belki Kemal Bey'in de içine sinmiyor bu isimler. Belki değil bence büyük olasılıkla sinmiyor." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'in AK Parti'de bulunduğu dönemde, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" demişti.

    takvim.com.tr
    Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi!

    Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP yandaşı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, CHP sıralarından aday gösterilen FETÖ iltisaklılara ilişkin yorum yapınca Sözcü Yazarı Uğur Dündar araya girerek ilginç bir savunmada bulundu.

    YANDAŞLARIN LİSTE ÖFKESİ
    Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi sonrası muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıkmıştı. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden Ankara'da, FETÖ'nün yayın organlarından kapatılan Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın da CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olması CHP yandaşlarını bir hayli kızdırmıştı.

    Geçtiğimiz yıllarda 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açmıştı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN DA İÇİNE SİNMİYOR
    Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de CHP yandaşı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, CHP sıralarından aday gösterilen FETÖ iltisaklılara ilişkin yorum yapınca Sözcü Yazarı Uğur Dündar araya girdi.

    Geçtiğimiz günlerde CHP'ye listeler üzerinden tepki gösteren Dündar, bu kez söylem değiştirdi.

        Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışan Dündar'ın, "Bunlar Kemal Bey'in kendisinin belirlediği adaylar değil ki, CHP'nin adayları değil ki. Sonuçta bir ittifak. Belki Kemal Bey'in de içine sinmiyor bu isimler. Belki değil bence büyük olasılıkla sinmiyor." ifadelerini kullanarak listeleri savunması dikkat çekti.

        "MİLLETVEKİLİ OLAMAZSIN"
        Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti.

        Kılıçdaroğlu, Sadullah Ergin'e "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın" sözleriyle tepki göstermişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emlak Konut
        Haberler Haberler Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi! Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma: İçine sinmiyor
            loading
            SON DAKİKA