Koalisyonda bitmek bilmez liste krizi! Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na savunma: İçine sinmiyor

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP yandaşı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, CHP sıralarından aday gösterilen FETÖ iltisaklılara ilişkin yorum yapınca Sözcü Yazarı Uğur Dündar araya girerek ilginç bir savunmada bulundu.
YANDAŞLARIN LİSTE ÖFKESİ
Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi sonrası muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıkmıştı. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden Ankara'da, FETÖ'nün yayın organlarından kapatılan Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın'ın da CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olması CHP yandaşlarını bir hayli kızdırmıştı.
Geçtiğimiz yıllarda 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN DA İÇİNE SİNMİYOR
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de CHP yandaşı gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce, CHP sıralarından aday gösterilen FETÖ iltisaklılara ilişkin yorum yapınca Sözcü Yazarı Uğur Dündar araya girdi.
Geçtiğimiz günlerde CHP'ye listeler üzerinden tepki gösteren Dündar, bu kez söylem değiştirdi.