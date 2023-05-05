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    • Yaşam
    • 05.05.2023 10:11
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    • 05.05.2023 11:11
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    5 Mayıs HIDIRELLEZ DUASI | Hıdırellez dilek duası TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Hıdırellez'de dilek duası nasıl edilir?

    Hıdırellez gecesi, Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir ve birçok geleneksel ritüel içerisinde yer alır. Bu geceye özel olarak yapılan dilek duaları da bu geleneğin önemli bir parçasıdır. Hıdırellez gecesi, baharın müjdecisi olarak kabul edilir ve binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu geleneğin birçok sembolik anlamı bulunmaktadır. Hıdırellez gecesi, insanların kötü enerjilerden arınması ve gelecek için dileklerinin kabul olması için bir fırsattır. Bu geceye özel olarak yapılan dilek duaları, insanların dileklerinin gerçekleşmesi için yapılan bir tür ibadet niteliği taşır. İnanışa göre, bu dualar Hızır ve İlyas peygamberlere iletilir ve dileklerin kabul olması için onların yardımı alınır.

    takvim.com.tr
    Hıdırellez’de dilek duası nasıl edilir?

    Hıdırellez duası binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl 5 Mayıs itibarıyla çeşitli dilek ve dualarlar kutlanan Hıdırellezde hangi duların edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, Hıdırellez dilek duası nasıl edilir? İşte Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı...

    HIDIRELLEZ DUASI

    Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur.

    Bereket için;

    "Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas. Amin"

    Dilek için;

    "Bin bir adım bir adım
    Allah bir adım adım
    Kerim kerem Allah
    Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah
    La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin"     duaları okunur.

        HIDIRELLEZDE NELER YAPILIR?

        Bereketi ve bolluğu simgeleyen Hızır aleyhisselamın dokunduğu yerlere ve eşyalara feyiz, bereket vereceğine inanılır. Bu nedenle yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Bazı kimseler de ateş yakıp, dilek dilerler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlarlar.

        Hıdırellez gecesi en çok yapılan etkinliklerden biri ateşten atlamadır. Bunun sebebi de ateşten atlanıldığında hastalıklardan korunulacağına inanılmasıdır. Hıdırellezin en yaygın ritüelü budur ve ateşten atlamanın nazardan ve hastalıktan koruduğuna inanılır.
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        Haberler Yaşam 5 Mayıs HIDIRELLEZ DUASI | Hıdırellez dilek duası TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Hıdırellez'de dilek duası nasıl edilir?
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