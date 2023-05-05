5 Mayıs HIDIRELLEZ DUASI | Hıdırellez dilek duası TÜRKÇE-ARAPÇA okunuşu ve anlamı! Hıdırellez'de dilek duası nasıl edilir?

Hıdırellez duası binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Her yıl 5 Mayıs itibarıyla çeşitli dilek ve dualarlar kutlanan Hıdırellezde hangi duların edilmesi gerektiği araştırılıyor. Peki, Hıdırellez dilek duası nasıl edilir? İşte Hıdırellez dilek duası okunuşu ve anlamı...
HIDIRELLEZ DUASI
Hıdırellez gecesi farklı amaçlarda birçok dua okunur.
Bereket için;
"Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma ya Hızır ya İlyas. Amin"
Dilek için;
"Bin bir adım bir adım
Allah bir adım adım
Kerim kerem Allah
Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah
La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin" duaları okunur.