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    LGS ne zaman, saat kaçta 2023? LGS 1. oturum ve 2. oturum ne zaman, saat kaçta yapılacak? Oturumlar kaç dakika sürecek?

    'LGS ne zaman 2023' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman, saat kaçta 2023? LGS 1. oturum ve 2. oturum ne zaman, saat kaçta yapılacak? Oturumlar kaç dakika sürecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak 2023?

    'LGS ne zaman 2023' sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, LGS ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak 2023? LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılacak? İşte detaylar...

    LGS NE ZAMAN?

    Liselere Geçiş Sistemi sınavı 4 Haziran 2023'te yapılacak.

    LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesi, aynı tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

        LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

        Sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
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        Türk Telekom
        Haberler Haberler LGS ne zaman, saat kaçta 2023? LGS 1. oturum ve 2. oturum ne zaman, saat kaçta yapılacak? Oturumlar kaç dakika sürecek?
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