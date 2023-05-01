MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?

Son dakika haberi... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak hakkında bilgiler gündeme geldi. Vatandaşların merakla beklediği Milli Muharip Uçak Kaan bugün pise çıktı.
MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ
MMU üstün hava hâkimiyetini:
Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.
ANKA 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İrtifa 40.000 ft
Azami Hız 0.7 Mach
Faydalı Yük 1200 kg
Uçuş Süresi 10 saat