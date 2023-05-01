MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?

KAAN İSMİ ANLAMI NEDİR?

Kaan erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

Kaan, vasıflı, hükümdar ya da unvan sahibi anlamlarına gelir. Aynı zamanda Kaan ismi Eski Türk Devletlerinde hükümdarlara verilen bir unvandır. TDK sözlük anlamı da hanların hanı, hükümdar anlamlarına gelir.