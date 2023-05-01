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    • 01.05.2023 17:05
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    MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak hakkında bilgiler araştırılıyor. ANKA-3 insansız savaş uçağı, HÜRJET ve ATAK-2 helikopteri bugün törenle görücüye çıktı. Bu kapsamda uçağın özellikleri merak konusu oluyor. Peki, MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir, özellikleri neler?

    Son dakika haberi... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak hakkında bilgiler gündeme geldi. Vatandaşların merakla beklediği Milli Muharip Uçak Kaan bugün pise çıktı.

    MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ

    MMU üstün hava hâkimiyetini:

    Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

    Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

    Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

    ANKA 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    İrtifa 40.000 ft

    Azami Hız 0.7 Mach

    Faydalı Yük 1200 kg

    Uçuş Süresi 10 saat

        YETENEKLERİ

        - Keşif, gözetleme ve istihbarat

        - Farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz

        - Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması

        • Düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme

        • Hava ve karada dost kuvvetlere himaye

        • Sinyal ve haberleşme istihbarat

        • Elektronik harp

        • Diğer dost

        Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli oldu. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

        KAAN İSMİ ANLAMI NEDİR?
        Kaan erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

        Kaan, vasıflı, hükümdar ya da unvan sahibi anlamlarına gelir. Aynı zamanda Kaan ismi Eski Türk Devletlerinde hükümdarlara verilen bir unvandır. TDK sözlük anlamı da hanların hanı, hükümdar anlamlarına gelir.

            Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

            "Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz."

            Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.

            Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

            "Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz."

            Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir." ifadelerini kullandı.

            Erdoğan, şunları söyledi:

            "Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek."

            Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak." dedi.

            Erdoğan, "Dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik." diye konuştu.

            Başkan Erdoğan, "Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp, üstün performansıyla KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Haberler MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN özellikleri nelerdir? Milli Muharip Uçak nedir, ne demek? Kaan adının anlamı nereden geliyor?
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