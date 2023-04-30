Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Sürücü durmadan kaçtı

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarptığı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.