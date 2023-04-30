Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Sürücü durmadan kaçtı

Fatih'te caddenin karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.
CADDEYE SAVRULDU
Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde saat 01.45 sıralarında, plakası alınamayan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Baş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baş caddeye savrulurken, otomobil ise durmayarak kaçtı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarptığı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Ümit Baş'a çarptıktan sonra kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Baş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.