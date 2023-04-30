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    • 01.05.2023 06:20
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    • 01.05.2023 06:20
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    Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Sürücü durmadan kaçtı

    Fatih'te gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Baş'a otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 yaşındaki Ümit Baş olay yerinde hayatını kaybederken, çarpan otomobil durmayarak kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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    Fatih'te caddenin karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

    CADDEYE SAVRULDU
    Adnan Menderes Bulvarı Bayrampaşa istikametinde saat 01.45 sıralarında, plakası alınamayan otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ümit Baş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Baş caddeye savrulurken, otomobil ise durmayarak kaçtı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ
    Yoldan geçenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin çarptığı Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

    İNCELEME BAŞLATILDI
    Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Ümit Baş'a çarptıktan sonra kaçan otomobilin plakasını belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ümit Baş'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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        Haberler Haberler Fatih'te otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti! Sürücü durmadan kaçtı
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