1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı? 1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023?

1 Mayıs'ta hangi kurumların kapalı olduğu sorgulanmaya başlandı. Bu yıl 1 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Okullar ve işyerleri için iş günü olduğundan dolayı milyonlarca insan 1 Mayıs tatil mi diye merak ediyor. Peki, 1 Mayıs Pazartesi hangi kurumlar tatil, okullar kapalı mı 2023? 1 Mayıs'ta özel sektöre, memurlara tatil mi? 1 Mayıs devlet daireleri, resmi kurumlar kapalı mı? İşte detaylar...
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, 2023 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu.
Buna göre; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Yasaya göre, 1 Mayıs'ta 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.
1 MAYIS 2023 OKULLAR TATİL Mİ? 3 GÜN TATİL İMKANI
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil olduğu için okullar da tatil olacak. Buna göre 29-30 Nisan ve 1 Mayıs ile birlikte cumartesi, pazar ve pazartesi günü 3 günlük tatil birleşecek.
1 MAYIS NOTERLER AÇIK MI?
Noterler alım satım işlemleri başta olmak üzre birçok resmi işi gerçekleştirmemizde yardımcı oluyor. Noterler 1 Mayıs'ta hizmet vermeyecek. Noter işlemlerinizi 2 Mayıs'ta yapabilirsiniz.