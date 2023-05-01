Otobüs sefer saatleri 2023! Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı?

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.