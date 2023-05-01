Otobüs sefer saatleri 2023! Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı?

İstanbul'da 1 Mayıs Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da metro, metrobüs, İETT ve tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama sayesinde, vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabilecekler.
1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İETT'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.