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    • 01.05.2023 09:00
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    Otobüs sefer saatleri 2023! Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı?

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Özellikle İstanbul'da dini ve resmi bayramlar vesilesiyle toplu ulaşım ücretsiz olabiliyor. Bazı illerde de uygulanan bu düzenleme ile vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabiliyorlar. Peki, 1 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı? İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    1 Mayıs Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi 2023?

    İstanbul'da 1 Mayıs Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da metro, metrobüs, İETT ve tramvay gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu uygulama sayesinde, vatandaşlar o gün herhangi bir ücret ödemeden ulaşımlarını sağlayabilecekler.

    1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar ve Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

    İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
    İETT'den yapılan açıklamaya göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.
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        Haberler Haberler Otobüs sefer saatleri 2023! Bugün toplu taşıma ücretsiz mi 2023? 1 Mayıs metro, metrobüs, İETT, tramvay bedava mı?
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