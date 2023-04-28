İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart sitesinde yangın! 8 saat sonunda kontrol altına alındı: Daireler küle döndü

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangındaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Soğutma çalışmaları sürerken, sitedeki evler kullanılamaz hale geldi.
KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR
Narlıdere ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı.
Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.