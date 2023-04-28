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    • Haberler
    • 28.04.2023 09:42
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    • 28.04.2023 10:19
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    İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart sitesinde yangın! 8 saat sonunda kontrol altına alındı: Daireler küle döndü

    İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli sitede çıkan Folkart sitesinde çıkan yangın, 8 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alınırken, yangının bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli olurken, bloktaki dairelerin kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’de korkutan yangın!

    İzmir'in Narlıdere ilçesindeki lüks bir sitede çıkan, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 8 saatte kontrol altına alınan yangındaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Soğutma çalışmaları sürerken, sitedeki evler kullanılamaz hale geldi.

    KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARI ÇIKTILAR
    Narlıdere ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı.

    Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    YANGINA HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ
    Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

        Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti.

        BAKAN KASOĞLU EKİPLERDEN BİLGİ ALDI
        Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi.

            Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı.

            8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
            Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.

            6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 1 KİŞİ YARALANDI
            Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı. Bu kişiler, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

                Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dumandan etkilenen ve yaralanan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

                SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
                Soğutma çalışmaları sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı.

                Alevlere teslim olan 3'üncü bloktaki daireler kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar oluştu.
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