İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, "Jet Fadıl" olarak biliene Fadıl Akgündüz'ü, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı. Peki, Jet Fadıl kimdir? Fadıl Akgündüz neden ceza aldı? Kaç yıl hapis cezasına çarptırıldı? İşte haberin detayı!
JET FADIL KİMDİR, NEDEN CEZA ALDI?
Kamuoyunda ''Jet Fadıl'' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'e verilen ceza belli oldu. Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın, "Caprice Gold" ile "Caprice Maldivler" adlı gayrimenkul projelerinde, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davadan karar çıktı.
Fadıl Akgündüz 22 Ocak 1956'da Siirt'te doğdu. İlk ve orta öğrenimiyle liseyi Siirt'te bitirdi.
1987'de Jet Sürücü Kursu'nu açarak iş hayatına girdi. 1989'da kendisine ait olan Jetpa Holding'in ilk şirketini kurdu. Holding bünyesindeki pazarlama şirketi 700.000 aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları sattı.
28 Nisan 2023 tarihinde, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Fadıl Akgündüz'ü, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerin dolandırıcılığı suçundan 2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırdı.