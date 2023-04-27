Almanya'dan skandal karar: Ek sandık kurulmasına izin vermediler

"Önümüzdeki iki gün içerisinde Dışişleri Bakanlığımız ve temsilciklerimiz Almanya'da bu noktada çalışmalarına devam edecek" diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda duyduğumuz, aldığımız haberlere göre Almanya'nın bu tutumu dostluğa yakışmayan ve oradaki vatandaşlarımızı zora sokacak bir tutum. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki iki gün içerisinde bu kararı gözden geçirip doğru noktaya gelirler."