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    • Haberler
    • 27.04.2023 14:44
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    • 27.04.2023 14:44
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    Almanya'dan skandal karar: Ek sandık kurulmasına izin vermediler

    Almanya'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Yurt dışında en fazla seçmenin bulunduğu Almanya'da federal hükümet gurbetçilerin oy kullanmalarını zora sokacak skandal bir adım attı. Almanya, bazı bölgelerde sandık kurulmasına izin vermedi.

    takvim.com.tr
    Almanya’da skandal ’sandık’ kararı

    Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Almanya, bazı bölgelerde sandık kurulmasına izin vermedi.

    "VATANDAŞLARIMIZI ZOR SOKACAK"
    Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın skandal kararını değerlendirdi.

    "Önümüzdeki iki gün içerisinde Dışişleri Bakanlığımız ve temsilciklerimiz Almanya'da bu noktada çalışmalarına devam edecek" diyen Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

    "Şu anda duyduğumuz, aldığımız haberlere göre Almanya'nın bu tutumu dostluğa yakışmayan ve oradaki vatandaşlarımızı zora sokacak bir tutum. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki iki gün içerisinde bu kararı gözden geçirip doğru noktaya gelirler."

    "SİYASİ BİR KARAR"
    Kılıç, "Bunun hangi siyasi görüşten olduğuyla alakalı bir ayrım yapmaksızın orada yaşayan tüm Türk vatandaşlarının demokratik oy haklarını kullanmaları konusunda bu imkanın sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla ümit ediyorum, bu kararı gözden geçirip değiştirirler. Bu tamamen açık söylemem gerekiyor, siyasi bir karardır. " ifadelerini kullandı.

        Kılıç, "Ve bu noktada yapılan yanlıştan dönülmesi iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemlidir" uyarısıyla sözlerini tamamladı.

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