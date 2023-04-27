Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar

Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek?

AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Seçim güvenliğini sandık güvenliğini biz herkesten daha çok önemsiyoruz. Çünkü en büyük parti biziz AK Parti. Seçim güvenliği en fazla olmasını önemseyen ve buna katkıda bulunan parti de biziz. Çünkü sandık o gün itibariyle kim ona sahip çıkarsa kim orada görevlisini fazla bulundurursa hiçbir söz söyleme hakkı yok" ifadelerini kullandı.