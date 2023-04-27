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    Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar

    14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşırken 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 1,5 yıldır çalıştıklarını söylediği sandık güvenliğinin sadece süslü cümlelerden oluştuğu gözler önüne serildi. CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini YSK’ya bildirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Gündeme bomba gibi düşen skandalın ardından "Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek?" sorularının yanıtları merak edildi. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel “Sandık o gün itibariyle kim ona sahip çıkarsa kim orada görevlisini fazla bulundurursa hiçbir söz söyleme hakkı yok” ifadelerini kullanarak sandık güvenliği konusunda A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Sandık güvenliği için alınan önlemler ne?

    Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Yurt içi seçimlere de sayılı bir zaman kaldı.

    Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek?

    AK Parti YSK temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Seçim güvenliğini sandık güvenliğini biz herkesten daha çok önemsiyoruz. Çünkü en büyük parti biziz AK Parti. Seçim güvenliği en fazla olmasını önemseyen ve buna katkıda bulunan parti de biziz. Çünkü sandık o gün itibariyle kim ona sahip çıkarsa kim orada görevlisini fazla bulundurursa hiçbir söz söyleme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

    Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Bizim seçim sistemimiz sandık kurulundan ilçe seçim kuruluna, oradan il seçim kuruluna ve yüksek seçim kuruluna kadar her kademesinde siyasi parti temsilcilerinin müşahitlerinin görev aldığı bir alan sahadır. Sadece ilçe seçim kurulu başkanları yüksek seçim kurulu üyeleri bunlara hakimlik yapar. Bizler siyasi partielr olarak bu seçimleri yapıyoruz. Sandık kurulunda 5 tane siyasi partinin tesmilcisi var üyesi var.

    Her şey bizlerin gözü önünde cereyan ediyor. Bugün 193 bine yakın sandığımız var Türkiye'de. Biz 193 bine yakın sandığın tamamında asil ve yedek sandık kurulu üyelerimizi verdik. Burada da müşahitlerimiz olacak. Diğer adaylar da oradaki üyelerini gözlemcilerini hazır bulundururlarsa hiç kimsenin söz söylemeye hakkı yoktur. O gün herkesin gözü önünde gizli oy açık tasnif herkesin gözü önünde bunlar cereyan ediyor.

        Şu elimde gördüğünüz milletvekili genel seçimi sandık sonuç tutanağı var bir de cumhurbaşkanlığı sandık sonuç tutanağı var biz bunlara seçimin tapusu diyoruz. Bunlar oy verme işlemi bittikten sonra herkesin gözü önünde oylar açılıyor zarflar tek tek sayılıyor zarflardan çıkan oy pusulaları tek tek sayılıyor ve bu tutanaklara geçiriliyor. Orada bulunan sandık kurulu üyeleri tarafından bunlar imzalanıyor. Islak imzalı belgeler bunlar.

        "SEÇİM SİSTEMİMİZE HAKSIZLIK OLUR"
        İmzalanıyor. Oraya asılıyor. Birer nüshası da siyasi partilerin öüşahitlerine veriliyor. Daha sonra bunlar ilçe seçim kuruluna geldiğinde bunlar taranırken aynı anda bütün siyasi partilerin genel merkezleri de bu sonuçları aynı anda görebiliyorlar.

        Böyle bir sistemde kamuoyunda görüyoruz algı ve şüphe imaları yaparak seçimi ve sandığın güvensiz bir şekilde ortama sürüklendiğini söylemek biraz seçim sistemimize haksızlık olur.

        "HERKES SANDIĞINA SAHİP ÇIKSIN"

        Bütün siyasi partiler adaylar o gün orada sandığın başında bulunsunlar herkes sandığına sahip çıksın. Oyuna sahip çıksın. Ondan sonra hiç kimse kaybetmenin mazeretini bir takım yerlere ihale etmek durumunda olmasın. Biz başından sonuna kadar AK Parti olarak bütün görevlilerimizle sahada alanda olacağız.

        Islak imza belgesi kontrol edilmeli.

        FETÖ HACKERLARI HACKLEYEBİLİR Mİ?

        Şu ıslak imzalı sonuç seçimin tapusu. Bütün siyasi partilerin elinde olduktan sonra sistemi istedikleri kadar kim hacklerse hacklesin hiçbir problem yok. Ama YSK yeni çok yüksek güvenlikli yeni sistemleri bu yeni binaya aldı ve hizmete soktu. Güvenlik duvarlarının çok daha fazla olduğu geçmiş seçimlere göre olduğu söyleniyor. Başka sistemlerden buna girmek bunu sabote etmenin yolu var mıdır yok mudur FETÖ'cüler bunu iyi bilirler ama ben bu sistemde pek mümkün olmayacağını söyleyebilirim. Ola ki oldu bunlar elimizde. Herkes tapusuna iyi sahip çıksın.

        AK Parti olarak hiçbir sandığı boş bırakmadık, bırakmayız.

            KILIÇDAROĞLU SANDIK GÖREVLİLERİNİ BİLDİRMEYİ UNUTTU
            Seçim çalışmalarını sürdürüp hız kesmeden kara propaganda faaliyetlerini yürütün Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklama ile alay konusu oldu.

            "CUMHURİYET TARİHİNDE İLK" DEDİ ALLADI PULLADI AMA...
            Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." deyip "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.

            Ancak bu süslü cümlelerin etkisi çok da uzun sürmedi...



            SANDIK GÖREVLİLERİNİ YSK'YA BİLDİRMEYİ UNUTTULAR
            Aynı dakikalarda CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı.

            Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.



            2010'DA OY KULLANAMAMIŞTI
            Kemal Kılıçdaroğlu 2010 yılında düzenlenen referandumda da adres değişikliği nedeniyle de oy kullanamamıştı.
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            Haberler Güncel Son dakika: Sandık güvenliği için alınan önlemler ne? AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den A Haber'e özel açıklamalar
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