BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ OLDU? Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte son durum!

Barajların doluluk oranı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Baraj doluluk oranları, barajların konumuna ve iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor. Peki, baraj doluluk oranları kaç oldu? Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte merak edilen detaylar!