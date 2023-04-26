BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ OLDU? Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte son durum!

Barajların doluluk oranı son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Baraj doluluk oranları, barajların konumuna ve iklim koşullarına bağlı olarak değişiyor. Peki, baraj doluluk oranları kaç oldu? Nisan 2023 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç? İşte merak edilen detaylar!
BARAJ DOLULUK ORANLARI KAÇ OLDU?
Son olarak Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Alibey Barajı yüzde 21.91 olarak tespit edildi. Öte yandan Sazlıdere barajı yüzde 32,89 doluluk oranına geldi.
Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 11,77 oldu.
Baraj doluluk oranları ülkemizdeki su kaynaklarının kullanımı açısından son derece önemli oluyor. İstanbul gibi büyük bir şehirde baraj doluluk oranlarına dikkat etmek, su tüketimini azaltmak su kaynaklarının korunması için gereklidir.