Gerçek ortaya çıktı! Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?

Fatih Terim'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve 2 gün gözetim altında tutulacağı bilgisi sevenlerini şoke etti.. İşte detaylar...
FATİH TERİM HASTALIĞI NEDİR?
Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Fatih Terim'in belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldığı, 2 gün doktor gözetiminde kalması gerektiği iddia edilmişti. 69 yaşındaki Terim'in sağlık durumuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.
"POLİP TEMİZLEME OPERASYONU YAPILDI"
Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.