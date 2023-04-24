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    • Haberler
    • 24.04.2023 17:33
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    • 24.04.2023 17:36
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    Gerçek ortaya çıktı! Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?

    Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türk futbolunun efsane teknik direktörünün sağlık durumu merak ediliyor. Milyonlarca seveni bulunan Terim'in hastalığı hakkında detaylar ortaya çıktı. İşte Fatih Terim'in hastalığı ve son sağlık durumu...

    takvim.com.tr
    Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı?

    Fatih Terim'in apar topar hastaneye kaldırıldığı ve 2 gün gözetim altında tutulacağı bilgisi sevenlerini şoke etti.. İşte detaylar...

    FATİH TERİM HASTALIĞI NEDİR?

    Galatasaray ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Fatih Terim'in belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye yatırıldığı, 2 gün doktor gözetiminde kalması gerektiği iddia edilmişti. 69 yaşındaki Terim'in sağlık durumuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.

    "POLİP TEMİZLEME OPERASYONU YAPILDI"

    Gazeteci Burhan Can Terzi sosyal medya hesabından "15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleşti. Hastanede kalma durumu yok. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

        Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki tecrübeli teknik adamın Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

        POLİP NEDİR?

        Tıp dünyasında sıklıkla ismi geçen polipler, vücudun pek çok farklı dokusunda görülebilen tümör benzeri yapılardır. Vücutta mukoza ile kaplı olan rahim, rahim ağzı, bağırsak, burun ve daha birçok yerde oluşabilen polipler, zamanla büyüyerek birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Oluştuğu dokunun herhangi bir tabakasında köklenen ve dışarıya doğru tümör şeklinde itilen polipler, kimi zaman bir sap ile, kimi zaman ise geniş bir taban ile dokuya tutunur. Boyutlarına, köklendikleri dokulara ve yapılarına göre farklı türleri bulunan poliplerin büyük bir çoğunluğu iyi huylu olmasına karşılık kanserleşme ihtimali bulunan polipler de mevcuttur. Bu polipler tıbbi açıdan değerlendirilir ve riskli görüldükleri durumlarda cerrahi girişimler yardımıyla alınır.

        BURUN POLİPLERİ TEHLİKELİ MİDİR?

        Burun polipleri tedavi edilmezse kötü sonuçlar doğurabilir. Neoplazm bir yapıysa kanser oluşumu gerçekleştiğinden hastayı yaşam kayıplarına kadar götürebilir. Alerji ya da iltihaba bağlı iyi huylu burun polipleri tedavi edilmediği takdirde burun içinde giderek büyüyerek yer kaplamaya başlar.
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        Haberler Haberler Gerçek ortaya çıktı! Fatih Terim neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı ne? Fatih Terim sağlık durumu nasıl?
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