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    • Haberler
    • 24.04.2023 15:36
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    • 24.04.2023 15:36
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    AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim final sınavları ne zaman yapılacak 2023?

    AÖF vize sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Açıköğretim Fakültesi sınavlarına katılım sağlayanlar sonuç ekranı ve tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim final sınavları ne zaman yapılacak 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

    AÖF sınav sonuçları hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Vizelere katılım sağlayanlar sonuçlar için gelecek açıklamaya odaklandı. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim final sınavları ne zaman yapılacak 2023? İşte detaylar...

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sınav sonuçları için belirlenen bir tarih bulunmazken sonuçların, sınav sürecinin sona ermesinin ardından yaklaşık 10-15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor.

    Buna göre vize sonuçları için kritik haftaya girildi.

    Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

    Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

    AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Açıköğretim Fakültesi, güz dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

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        AÇIKÖĞRETİM FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavı 27 – 28 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        Bunun yanında Yaz Okulu Sınavı, 19 Ağustos 2023'te alınacak.
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        Haberler Haberler AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama nasıl yapılır? Açıköğretim final sınavları ne zaman yapılacak 2023?
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