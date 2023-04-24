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    • Haberler
    • 24.04.2023 14:53
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    • 24.04.2023 15:10
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    Fazıl Say'ın 100. yıl bestesi yerden yere vuruldu! Yapay zeka ChatGPT daha iyisini yazdı

    Piyanist Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılına atıfla özel bir marş besteledi. Şarkı sözleri ve bestesiyle sosyal medyada adeta alay konusu oldu. Marşta yer alan, "ver elini, yıkalım karanlığı" sözleri 1930'larda yazılan şarkılara benzetildi. Son olarak yapay zeka ChatGPT'nin yaptığı 100. yıl bestesi, Fazıl Say'ın çalışmasından daha fazla beğeni topladı. ChatGPT'nin marşı, yeni döneme daha uygun ve daha Atatürkçü bulundu.

    takvim.com.tr
    Fazıl Say’ın 100. yıl bestesi yerden yere vuruldu!

    Fazıl Say tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda bestelenen '100. yıl marşı' adeta yerden yere vuruldu. Eski dönem marşlarını anımsatan, beste için sosyal medyada yapılan mizahi paylaşımların ardı arkası kesilmedi.

    CHP SPONSPORLUĞUNDA BESTELEDİ
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan '100. Yıl Marşı', ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.

    Say, 100. Yıl Marşı'nı Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
    "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle."

    Say, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verdi.

    230 kişilik kadro ile 100. Yıl Marşı'nı seslendiren Fazıl Say ve ekibi ayakta alkışlandı.

    Konsere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları da katıldı.

        ALAY KONUSU OLDU
        100. yıl marşı sosyal medyada adeta yerden yere vuruldu.

        Tepkilerden bazıları şu şekilde:

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bence olmamış...

        Türkçe kursuna giden bir Japon'un ikinci haftanın sonunda yazdığı kompozisyon.

        Lise düzeyinde basit bir şiir. en bile daha iyisini yazarım.

        Değil marş, çocuklar için yazılan 23 Nisan şiiri kadar bile değil. Berbat bile seviyedir, bu berbattan da kötü.

            Sevgili dostum, bestene lafım yok ama bu şiir falan değil, üzgünüm!

            100 YILDA GELE GELE...
            Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok da besteyi beğenmeyenler isimlerden oldu. Altınok, Say'ı "geçen yüzyılda kalmakla" eleştirdi.

            Altınok'un yazısı şu şekilde:
            Fazıl Say'ın 23 Nisan'da gururla sunduğu "100. Yıl Marşı"na bir dakika dayanabildim. Ama üzerine yazacağım için sonuna kadar dinlemeliydim.

            Sesi kıstım ne var ki katlanılacak gibi değildi. Marşın "ver ver ver ver" nakaratını "mehteri" diye tamamlayarak dikkatimi dağıtmaya çalıştım, nafile...

            Artık marş sevmediğim için ön yargılı olabileceğimi düşünerek "Say severlerin" yorumlarına da bakayım dedim...

            Marşı Twitter hesabında paylaşan Say'ın takipçilerinin de ortaya çıkan işi beğenmediklerini gördüm.

            Sanatçıya "Herkes işini yapsın lütfen siyasetle ilgilen diyen" bile vardı.

            Moralini bozmasın.

            Sorun yalnızca zamanını politik tartışmalarda slogan atarak geçiren Say'ın körelttiği yeteneğiyle ilgili olmayabilir.

            GEÇEN YÜZYILDAN KALMA
            Geçen hafta da yazdım, Say'ın simetrisindeki AK Partili sanatçıların son dönemlerde bestelediği marşlarda da durum farklı değil.

            Aynı eğretilik, zorlama onlar da göze çarpıyor.

            Bence sorun, "Cumhuriyet" denilince sanatçılarımızın aklına her seferinde iki dünya savaşı arasında dünyanın içine girdiği otoriter, faşizan dalganın gelmesi. O yılların atmosferine uygun, zaten birbirinin kopyası olan marşları taklit etmeye kalkmaları.

            İtalya'dan Almanya'ya, insanlık ailesine bir örnek üvey evlatlar yetiştirme hedefiyle, dil, din, ırk ne kadar renk varsa kafayı takanların kitleleri gaza getirmek için medet umdukları zorlama havayı memleket ezgisi sanmaları.

            Kısacası geçen yüzyılda kalmaları.

            Melih Altınok'un yazısını okumak için tıklayınız...

            YAPAY ZEKA DAHA GÜZELİNİ YAZDI
            Fazıl Say'a yönelik eleştiri dalgası ise; bir türlü dinme bilmedi. Son olarak bir Twitter kullanıcısının yapay zeka ChatGPT'ye yaptırdığı 100. yıl marşı, Say'ın bestesinden daha fazla beğeni topladı.
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                Haberler Haberler Fazıl Say'ın 100. yıl bestesi yerden yere vuruldu! Yapay zeka ChatGPT daha iyisini yazdı
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