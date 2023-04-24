Fazıl Say'ın 100. yıl bestesi yerden yere vuruldu! Yapay zeka ChatGPT daha iyisini yazdı

100 YILDA GELE GELE...

Sabah gazetesi yazarlarından Melih Altınok da besteyi beğenmeyenler isimlerden oldu. Altınok, Say'ı "geçen yüzyılda kalmakla" eleştirdi.

Altınok'un yazısı şu şekilde:

Fazıl Say'ın 23 Nisan'da gururla sunduğu "100. Yıl Marşı"na bir dakika dayanabildim. Ama üzerine yazacağım için sonuna kadar dinlemeliydim.

Sesi kıstım ne var ki katlanılacak gibi değildi. Marşın "ver ver ver ver" nakaratını "mehteri" diye tamamlayarak dikkatimi dağıtmaya çalıştım, nafile...

Artık marş sevmediğim için ön yargılı olabileceğimi düşünerek "Say severlerin" yorumlarına da bakayım dedim...

Marşı Twitter hesabında paylaşan Say'ın takipçilerinin de ortaya çıkan işi beğenmediklerini gördüm.

Sanatçıya "Herkes işini yapsın lütfen siyasetle ilgilen diyen" bile vardı.

Moralini bozmasın.

Sorun yalnızca zamanını politik tartışmalarda slogan atarak geçiren Say'ın körelttiği yeteneğiyle ilgili olmayabilir.