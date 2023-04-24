Fazıl Say'ın 100. yıl bestesi yerden yere vuruldu! Yapay zeka ChatGPT daha iyisini yazdı

Fazıl Say tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda bestelenen '100. yıl marşı' adeta yerden yere vuruldu. Eski dönem marşlarını anımsatan, beste için sosyal medyada yapılan mizahi paylaşımların ardı arkası kesilmedi.
CHP SPONSPORLUĞUNDA BESTELEDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilen, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan '100. Yıl Marşı', ses ve video olarak tüm dijital platformlara yüklendi.
Say, 100. Yıl Marşı'nı Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı:
"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle."
Say, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde konser verdi.
230 kişilik kadro ile 100. Yıl Marşı'nı seslendiren Fazıl Say ve ekibi ayakta alkışlandı.
Konsere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları da katıldı.