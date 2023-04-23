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    • 24.04.2023 08:57
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    MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr SONUÇ EKRANI!

    ÖSYM sınav takvimi sınavlara giren adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. 2 Nisan günü 81 ilde yapılan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav sonuçları merakla bekleniyor. Sınava giren ve tercih yapan adaylar sınavda kaç puan aldığını merak ediyor. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MSÜ sınav sonuçları geldi mi? İşte sınava dair merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

    2 Nisan tarihinde yapılan ve milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ardından öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Sınav sonuçlarında https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak ve adaylar T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek. Peki, 2023 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanır? MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

    MSÜ 2023 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından yayınlanan 2023 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

    Takvime göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

    MSÜ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

    ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

    Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

    SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2023 MSÜ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

        Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

        Kara Harp Okulunda; Piyade, Tank, Topçu, Hava Savunma, Kara Havacılık, İstihkâm, Muhabere, Ulaştırma, İkmal, Bakım, Personel, Maliye, Harita sınıflarından subay yetiştirilmektedir. Kara Havacılık sınıfındaki öğrenciler helikopter ve uçak pilotu olmaktadırlar. Harbiyelilerin bütün ihtiyaçları (yeme, yatma, giyim, harçlık, eğitim-öğretim, vb.) devlet tarafından karşılanmaktadır.

        Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.

        Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

        Türk Hava Kuvvetlerinin temel subay kaynağı Hava Harp Okulu İstanbul Yeşilyurt'ta bulunmaktadır. Hava Harp Okulunda; Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği dallarında lisans düzeyinde akademik eğitim, askeri eğitim ve özendirici uçuş eğitimi verilmektedir.

        Deniz Harp Okulu mezunu deniz subayları; Türk Deniz Kuvvetlerinin suüstü gemileri, denizaltıları, uçakları, helikopterleri, Sualtı Taarruz (SAT)/Sualtı Savunma (SAS), 1'inci sınıf dalgıç, deniz istihkâm, deniz piyade ve diğer kıyı birliklerinde görev yapmaktadır. Deniz Harp Okulunda pilot olmaya istekli öğrencilere gerekli şartları taşıdığı takdirde Deniz Kuvvetlerinin helikopter ve uçaklarında pilot olma imkânı da sunulmaktadır.
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        Haberler Haberler MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir? MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? sonuc.osym.gov.tr SONUÇ EKRANI!
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