Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.04.2023 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.04.2023 08:02
    ABONE OL

    BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz?

    Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte köprü ve otoyolların durumu gündeme geldi. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler ve gezme planı yapanlar körprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'da sona erecek. Arife de 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Peki Arife günü, 23 Nisan, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...

    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2023?

    Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte köprü ve otoyolların durumu gündeme geldi. Bayramda sevdiklerini ziyaret etmek isteyenler ve gezme planı yapanlar körprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı merak ediyor. Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayıp 23 Nisan'da sona erecek. Arife de 20 Nisan Perşembe günü idrak edilecek. Peki Arife günü, 23 Nisan, Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? İşte detaylar...

    BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2023?

    Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR VE KÖPRÜLER

    Yap-işlet-devret projeleri hariç otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 20 Nisan Perşembe saat 00.00'dan 24 Nisan pazartesi 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

    İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi toplu taşıma da bayramda ücretsiz olacak.

    Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Size nefes olacak ’Yaren’iniz var
    Haberler Haberler BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK YOLLAR! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz?
        loading
        SON DAKİKA