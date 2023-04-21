Bakan Akar: "Teröristler kan ağlıyor bitecekler! Tek umutları seçim"

Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin sanayiden, turizme, kültürden sanata birçok alanda geliştiğini, Kayseri'nin de bu gelişimden üzerine düşeni aldığını, almaya devam ettiğini belirtti.
Büyüyen ve gelişen Türkiye'yi layık olduğu yerlere çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Akar, özellikle savunma sanayide gelinen noktanın çok önemli olduğunu vurguladı.
Geçmişte piyade tüfeğini dahi yurt dışından alan bir Türkiye'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, teşviki, desteğiyle tüm hafif silahlarını, zırhlı araçlarını, gemilerini, İHA/SİHA/TİHA'larını yapıp ihraç eden bir Türkiye'ye gelindiğini ifade eden Akar, pazar günü de Arifiye'de üretilen ilk milli muharebe tankı Altay'ı teslim alacaklarını açıkladı.
"Bazıları zihniyet farkından dolayı bu yapılan şeyleri küçümsüyor" diyen Akar, bunun yanlış bir davranış olduğunu belirtti. Bunun bir beka ve güvenlik meselesi olduğuna vurgu yapan Akar, "Ülkemizin savunması, 85 milyonun güvenliği ile alakalı bir konu. Bu işleri ciddiye almak lazım. Başlangıçta 'olur mu' denilirken bu tank yapıldı ve teslim edilecek." diye konuştu.