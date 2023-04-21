Bakan Akar: "Teröristler kan ağlıyor bitecekler! Tek umutları seçim"

Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin önündeki engelleri tamamen kaldırmak için çalıştıklarını belirten Akar, "Irak'ın kuzeyinde Zap'ta, Gara'da teröristler kan ağlıyor. Panik içindeler, bitecekler. Tek umutları seçim. Seçimde 'Bizim desteklediğimiz, talimat verdiğimiz siyasiler iktidar olacak ve bizi kurtaracak' diyorlar. Tek beklentileri bu. Buna asil milletimizin müsaade etmeyeceğine inanıyoruz." açıklamasında bulundu. Vatandaşlar da Akar'ın sözlerine "müsaade etmeyeceğiz" karşılığını verdi.

Vatandaşlar, Akar'a bayramlaşma sırasında da yoğun ilgi gösterdi. Akar'a başarı dileklerini ileten vatandaşlar, "Kayseri'den aday olman bizi ziyadesiyle memnun etti", "Allah yolunuzu açık tutsun, sizi muvaffak etsin", "Komutanım sen işinin ehlisin", "Dualarımız sizinle. Sizleri çok seviyoruz" ifadeleriyle desteklerini dile getirdi. Akar, "Sizi rüyamda gördüm elinden öpmek istiyorum" diyen bir gence sarıldı, fotoğraf çektirdi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar ilçe ziyareti öncesinde cuma namazını Hunat Camii'nde kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.