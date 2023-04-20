Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, Diyanet Trabzon, Ordu, Giresun bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Trabzon, Ordu, Giresun bayram namazı saati!