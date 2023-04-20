Sakarya, Denizli, Muğla BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Sakarya, Denizli, Muğla bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, 2023 Diyanet Sakarya, Denizli, Muğla bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte Sakarya, Denizli, Muğla bayram namazı saati!