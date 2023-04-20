Ramazan Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayramın müjdeleyicisi olan Arefe günü bu yıl hafta içi idrak edilecek. Hal böyle olunca bankaların, noterlerin ve resmi kurumların çalışma saatleri gündeme geldi. İnternet arama motorlarında 'Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi, yarım gün mü? 20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu?' sorularına yanıt aranıyor.