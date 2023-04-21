Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye ediyor. Peki, bayram gecesi 10 rekat namaz nasıl kılınır? Bayram gecesi okunacak dualar nelerdir? İşte Ramazan Bayramı'nda yapılacak ibadetler!
RAMAZAN BAYRAMI 10 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?
1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 kere "[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]" okunur. Namazdan sonra 100 kere "[Estağfirullah]" okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da yukarıda paylaştığımız dua okunur.