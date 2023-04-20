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    • 20.04.2023 10:49
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    • 20.04.2023 10:49
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    Kastamonu, Uşak, Kırklareli BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Kastamonu, Uşak, Kırklareli bayram namazı saat kaçta kılınacak?

    Müslümanlar Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi bugün idrak ediliyor ve yarın bayram kutlanacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Kastamonu, Uşak, Kırklareli bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    Kastamonu, Uşak, Kırklareli bayram namazı saat kaçta?

    İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Ramazan Bayramı için geri sayım sürüyor. Bayram namazı kılmak için camilere akın edecek olan Müslümanlar yaşadığı ildeki bayram namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki, 2023 Diyanet Kastamonu, Uşak, Kırklareli bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar!

    KASTAMONU, UŞAK, KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

    Kastamonu: 06.29
    Uşak: 06.49
    Kırklareli: 06.55

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

    Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

    Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

        "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

        Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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        Haberler Haberler Kastamonu, Uşak, Kırklareli BAYRAM NAMAZI SAATİ! 2023 Diyanet Kastamonu, Uşak, Kırklareli bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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