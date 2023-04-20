Milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının arefesi perşembe günü idrak edilecek ve ardından bayram başlayacak. Bu nedenle bayram namazı saatleri merak konusu oldu. Peki, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Kocaeli, Mersin, Diyarbakır bayram namazı vakitleri!