Moonbin öldü mü? K-Pop yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler...

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Moon Bin'den hayranlarını derinden üzecek haber geldi. Son dakika haberine göre, ünlü yıldız yaşamını yitirdi. Peki, Moonbin öldü mü? Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler nelerdir? İşte merak edilen detaylar!