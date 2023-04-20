Moonbin öldü mü? K-Pop yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler...

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Moon Bin'den hayranlarını derinden üzecek haber geldi. Son dakika haberine göre, ünlü yıldız yaşamını yitirdi. Peki, Moonbin öldü mü? Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler nelerdir? İşte merak edilen detaylar!
MOONBİN ÖLDÜ MÜ?
K-pop yıldızı ve erkek müzik grubu Astro'nun üyesi Moonbin, 25 yaşında hayatını kaybetti. Müzik şirketi Fantagio Perşembe günü yaptığı duyuruda, erkek grubu Astro'nun bir üyesi olan K-pop yıldızı Moonbin'in 25 yaşında öldüğünü duyurdu.
Moonbin'in Çarşamba akşamı Seul'ün lüks Gangnam semtindeki dairesinde tepkisiz halde bulunduğunu bildirdi.
25 yaşında olan Moon Bin, 19 Nisan 2023 akşamı provalara gelmeyince menajeri tarafından Seul'un Gangnam semtindeki evinde ölü bulundu.
Fantagio'nun resmi Twitter sayfasında Perşembe günü erken saatlerde Korece yayınlanan bir bildiride, "19 Nisan'da Astro üyesi Moon Bin beklenmedik bir şekilde dünyamızdan ayrıldı" denildi. Ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.