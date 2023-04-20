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    • Haberler
    • 20.04.2023 09:01
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    • 20.04.2023 09:01
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    Moonbin öldü mü? K-Pop yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler...

    Güney Kore'nin ünlü isimlerinden olan Moonbin'den acı haber geldi. Dünyada geniş bir hayran kitlesi olan Moon Bin ile ilgili gelen son dakika haberi hayranlarını üzdü. Peki, Moonbin öldü mü? Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İşte oynadığı diziler!

    Moon Bin kimdir?

    Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Moon Bin'den hayranlarını derinden üzecek haber geldi. Son dakika haberine göre, ünlü yıldız yaşamını yitirdi. Peki, Moonbin öldü mü? Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler nelerdir? İşte merak edilen detaylar!

    MOONBİN ÖLDÜ MÜ?

    K-pop yıldızı ve erkek müzik grubu Astro'nun üyesi Moonbin, 25 yaşında hayatını kaybetti. Müzik şirketi Fantagio Perşembe günü yaptığı duyuruda, erkek grubu Astro'nun bir üyesi olan K-pop yıldızı Moonbin'in 25 yaşında öldüğünü duyurdu.

    Moonbin'in Çarşamba akşamı Seul'ün lüks Gangnam semtindeki dairesinde tepkisiz halde bulunduğunu bildirdi.

    25 yaşında olan Moon Bin, 19 Nisan 2023 akşamı provalara gelmeyince menajeri tarafından Seul'un Gangnam semtindeki evinde ölü bulundu.

    Fantagio'nun resmi Twitter sayfasında Perşembe günü erken saatlerde Korece yayınlanan bir bildiride, "19 Nisan'da Astro üyesi Moon Bin beklenmedik bir şekilde dünyamızdan ayrıldı" denildi. Ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

        MOON BİN KİMDİR?

        Moon Bin 26 Ocak 1998 yılında doğdu. Fantagio şirketinden çıkış yapan Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve model. Ayrıca Güney Koreli erkek grubu Astro'nun bir üyesiydi.

        Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var.

        Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.

        OYNADIĞI DİZİLER

        To Be Continued
        Moment of Eighteen-2019
        Boys Over Flowers
        The Mermaid Prince S2
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        Haberler Haberler Moonbin öldü mü? K-Pop yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler...
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