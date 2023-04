Moonbin öldü mü? K-Pop yıldızı Moon Bin kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Oynadığı diziler...

Moon Bin, 26 Ocak 1998'de Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da doğdu. Eski bir YG Stajyeri ve rap yarışması Unpretty Rapstar'ın ikinci sezonunun finalisti olan Moon Sua adında küçük bir kız kardeşi var.

Hanlim Çoklu Sanat Okulundan mezun oldu.

OYNADIĞI DİZİLER

To Be Continued

Moment of Eighteen-2019

Boys Over Flowers

The Mermaid Prince S2