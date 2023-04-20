Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç., ardından da Mehmet O. yönetimindeki otomobillerin çarpması sonucu metrelerce savruldu.