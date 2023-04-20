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    • 20.04.2023 19:42
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    • 20.04.2023 19:42
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    Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

    Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kazaya müdahale edip trafiği yönlendirirken, otomobil çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in cenazesi, memleketi Elazığ’da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şehit polis memuru Musa Keskin'in ailesine başsağlığı diledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan Şehit Keskin’in ailesine taziye mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana-Osmaniye Otoyolu'nda bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Musa Keskin'in ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

    Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkisinde meydana geldi. Yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç., ardından da Mehmet O. yönetimindeki otomobillerin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

    Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Keskin, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

        Kazanın ardından iki otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şehit Polis Memuru Musa Keskin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a getirildi.

        Kırklar Mahallesi Hacı Molla Bahri Efendi Cami'nde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Evli ve 6 çocuk sahibi Şehit Keskin'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.

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        Haberler Haberler Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı: Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
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