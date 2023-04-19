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    • Haberler
    • 19.04.2023 14:11
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    • 19.04.2023 14:11
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    e-okul.meb.gov.tr BİLSEM 1.2.3.4. sınıf bireysel değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

    BİLSEM sınav sonuçları açıklandı. MEB tarafından yapılan duyuruda, "Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir." ifadelerine yer verildi. Öğrenciler bir sonraki aşamalar için araştırma yapmaya başladı. Peki, BİLSEM 1.2.3.4. sınıf mülakatları ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    BİLSEM 1.2.3.4. sınıf mülakatları ne zaman yapılacak?

    BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bazı soruların cevabını merak ediyor. Peki, e-okul.meb.gov.tr BİLSEM 1.2.3.4. sınıf bireysel değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...

    Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı.

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    Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları 14 Ocak'ta başlayıp 9 Nisan'da tamamlanmıştı.

        GİRİŞ BELGELERİ 9 MAYIS'TA

        Ön değerlendirme uygulamalarında belirlenen baraj puanını geçerek bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler 9 Mayıs'tan itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler.

        UYGULAMA NE ZAMAN?

        Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 15 Mayıs'ta başlayacak. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.

        Deprem bölgesinde bulunan ve deprem bölgesinden başka illere nakil giden öğrencilerin genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları ise 6 Mayıs-18 Haziran tarihinde, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları ise 8-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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        Haberler Haberler e-okul.meb.gov.tr BİLSEM 1.2.3.4. sınıf bireysel değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
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