BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bazı soruların cevabını merak ediyor. Peki, e-okul.meb.gov.tr BİLSEM 1.2.3.4. sınıf bireysel değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...