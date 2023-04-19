BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler bazı soruların cevabını merak ediyor. Peki, e-okul.meb.gov.tr BİLSEM 1.2.3.4. sınıf bireysel değerlendirme uygulaması ne zaman yapılacak? Bireysel değerlendirme sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte detaylar...
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı.
Bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları 14 Ocak'ta başlayıp 9 Nisan'da tamamlanmıştı.