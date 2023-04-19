AÇIKLAMA GELDİ! Spotify çöktü mü son dakika? 19 Nisan Spotify arkadaş aktivitesi neden gözükmüyor? Spotify'da sorun çözüldü mü?

Son dakika haberine göre; Spotify kullanıcıları uygulama içerisinde sorun yaşıyor. Bu noktada internet arama motorlarında Spotify çöktü mü? 19 Nisan 2023 Spotify arkadaş aktivitesi neden gözükmüyor? Spotify'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? sorusu sıkça araştırılmaya başlandı. Spotify arkadaş aktivitesi görüntüleme çözümüne haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte adım adım detaylar...
SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ, ARKADAŞ AKTİVİTESİ GÖZÜKMÜYOR 19 NİSAN 2023?
Son dakika... Spotify'da bazı aksaklıklar yaşandığı kullanıcılar tarafından dile getiriliyor. Spotify arkadaş aktivitesi girmek isteyen kullanıcılar erişim sorunu ile karşılaşıyor.
SPOTIFY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Spotify Status Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bir şeyler doğru değil ve bunu araştırıyoruz. Raporlarınız için teşekkürler!" denildi. Sorunun kısa zamanda çözülmesi bekleniyor.
SPOTİFY ARKADAŞ ETKİNLİĞİ NEDİR?
Geçerlilik: Masaüstü
Arkadaş Etkinliği arkadaşlarının ne dinlediğini gösterir.
Arkadaş Etkinliği'ni göstermek veya gizlemek için: