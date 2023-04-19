AÇIKLAMA GELDİ! Spotify çöktü mü son dakika? 19 Nisan Spotify arkadaş aktivitesi neden gözükmüyor? Spotify'da sorun çözüldü mü?

SPOTİFY ARKADAŞ AKTİVİTESİ GÖZÜKMÜYOR ÇÖZÜMÜ

👉Çözüm 1: Özelliği Bir Arkadaşınızla Kontrol Edin

Eğer takip ettiğiniz bir arkadaşınızın Dinleme aktivitemi Spotify'da paylaş özelliği açık değilse, onun ne dinlediğini zaten göremezseniz. Popüler uygulama, gizlilik endişeleri nedeniyle yakın zaman önce tüm hesapları "paylaşma" olarak değiştirdi. Çünkü ne dinlediğinizi takipçilerinizin görüntülemesini istemiyorsanız, bunu sadece gizli oturum başlatarak yapabilirsiniz.

Spotify'da takip ettiğiniz arkadaşlarınızın dinleme aktivitelerini paylaştıklarından emin olmak için bu ayarı tekrar kontrol etmelerini isteyebilirsiniz. Fakat bu özellik açık olmasına rağmen hala Spotify Arkadaş Aktivitesi göremiyorum diyorsanız, bir sonraki adıma geçin.