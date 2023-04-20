Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar BAYRAM NAMAZI vakitleri! Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta?

Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için geri sayıma başladı. Bayram namazı saatleri ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...
MALATYA, ERZURUM, AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!
Malatya: 06.14
Erzurum: 06.01
Afyonkarahisar: 06.45
DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44.