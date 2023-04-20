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    • Yaşam
    • 20.04.2023 12:01
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    • 20.04.2023 12:01
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    Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar BAYRAM NAMAZI vakitleri! Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta?

    Ramazan Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta sorusu yer alıyor. Peki, Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet il il bayram namazı vakitleri...

    takvim.com.tr
    Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar bayram namazı saati!

    Dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için geri sayıma başladı. Bayram namazı saatleri ise en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İşte il il bayram namazı saatleri...

    MALATYA, ERZURUM, AFYONKARAHİSAR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ!

    Malatya: 06.14

    Erzurum: 06.01

    Afyonkarahisar: 06.45

    DİYANET İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

    "Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44.

        Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38

        Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
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        Haberler Yaşam Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar BAYRAM NAMAZI vakitleri! Malatya, Erzurum, Afyonkarahisar bayram namazı saat kaçta?
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